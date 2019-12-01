Morebús tendrá unidades de Yutong, referente mundial en fabricación de autobuses

Morebús tendrá unidades de Yutong, referente mundial en fabricación de autobuses
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 11:24:59
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Morelia, Michoacán, 19 de octubre del 2026.- Las unidades Yutong, que adquirirá el Gobierno de Michoacán para el sistema de transporte público Morebús, provienen de una de las empresas líderes en China y el mundo en la producción de autobuses, con presencia en más de 60 países y regiones, así como experiencia en soluciones de movilidad urbana y vehículos de nueva energía.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma, destacó que la incorporación de unidades de un fabricante con reconocimiento internacional representa un paso importante para modernizar el transporte público en Morelia y avanzar hacia un sistema más eficiente, seguro y acorde con las necesidades de las y los usuarios.

“Con el Morebús, Michoacán apuesta por transformar la movilidad de Morelia mediante unidades de un fabricante con amplia experiencia internacional. Queremos ofrecer a las y los usuarios un servicio moderno, eficiente y de calidad, que contribuya a mejorar sus traslados y su calidad de vida”, señaló.

Fundada en 1963, Yutong cuenta con una trayectoria de más de seis décadas en la industria y destaca por su capacidad de producción, innovación tecnológica y desarrollo de autobuses para el transporte público. En 2025, la compañía produjo más de 49 mil unidades y alcanzó una participación de mercado de 32.47 por ciento en el segmento de autobuses medianos y grandes en China.

Yutong cuenta con experiencia en proyectos internacionales de transporte público, incluidos sistemas de autobuses eléctricos y de nueva energía, y mantiene presencia en mercados de Europa, América Latina, Oriente Medio y Asia-Pacífico. Con la adquisición de sus unidades, Michoacán avanza en la consolidación del Morebús como parte de la transformación de la movilidad urbana en la capital del estado.

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