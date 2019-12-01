Morebús reducirá tiempos de traslado en 40 por ciento: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 14:01:43

Morelia, Michoacán, 19 de marzo de 2026.- El Morebús no solo termina con un rezago en conectividad para la zona poniente de la capital michoacana, sino que también reducirá los tiempos de traslado de sus habitantes en un 40 por ciento, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal precisó que el trayecto del Morebús, que irá de Villas del Pedregal al monumento a Lázaro Cárdenas, se recorrerá en tan sólo 28 minutos, cuando actualmente el tiempo de traslado aproximado se prolonga hasta por una hora.

“El Morebús nos regala tiempo, tiempo que la gente del poniente podrá gestionar de manera autónoma para pasar más horas con sus familias”, subrayó la impulsora de los teleféricos de Morelia y Uruapan.

Gladyz Butanda recordó que esta reducción de tiempos también traerá consigo una disminución de 44 por ciento en gases contaminantes, de manera que este sistema de transporte híbrido será amigable con el esquema ambiental de la capital.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) subrayó que estos beneficios impactarán en la vida diaria de más de 80 mil usuarias y usuarios que hoy se enfrentan a una deficiente conectividad y a medios de transporte que no responden a sus demandas y necesidades.