Monreal cuestiona informe de la ONU sobre desapariciones en México

Monreal cuestiona informe de la ONU sobre desapariciones en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 20:09:20
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Ciudad de México, 7 de abril de 2026.- El coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, expresó su desacuerdo con el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación en México.

El organismo internacional advirtió que el problema de las desapariciones en el país podría tener una dimensión mayor, al grado de ameritar una revisión sobre la posible existencia de crímenes contra la humanidad.

Ante ello, el legislador rechazó dicha interpretación y afirmó que el informe no consideró el trabajo realizado por el gobierno mexicano, además de señalar que el Comité se excedió en su valoración.

Asimismo, Monreal respaldó la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y criticó a la oposición por intentar reabrir el tema mediante una mayor presión internacional.

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