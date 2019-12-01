Monreal buscará gubernatura de Zacatecas, a pesar de lineamientos contra nepotismo en Morena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 11:49:55

Zacatecas, Zacatecas,a 9 de febrero 2026.- Saúl Monreal Ávila, hermano de David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, reiteró sus intenciones de alcanzar el Ejecutivo en dicha entidad, a pesar de los lineamientos contra el nepotismo que estableció Morena, partido en el cual milita.

En ese sentido, el legislador aseguró que ninguna norma puede “estar por encima de la voluntad del pueblo”.

Además, durante un encuentro con simpatizantes y militantes del oficialismo, Monreal Ávila reconoció que existe incertidumbre dentro del movimiento, pero aseguró que su ruta política estará determinada por lo que decida la base social.

“Yo voy hasta donde ustedes quieren que vaya”, comentó ante los presentes.

Igualmente, comentó que su intención es participar en el proceso interno de selección del partido guinda, pero consideró que una mala conducción podría poner en riesgo la continuidad del proyecto en el estado.

“Morena tiene una gran oportunidad histórica, pero si no se cuida el proceso interno se corre el riesgo de perder Zacatecas”, expresó el legislador.