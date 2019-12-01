Monreal afirma que Morena espera decisión de Sheinbaum sobre “plan B” electoral

Monreal afirma que Morena espera decisión de Sheinbaum sobre “plan B” electoral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 22:09:13
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Ciudad de México, 16 de marzo de 2026.- El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, informó que su bancada se mantiene a la espera de que la presidenta Claudia Sheinbaum decida si enviará su llamado "plan B" de la reforma electoral al Congreso este martes 17 de marzo.

El legislador señaló que aún no se ha definido si la iniciativa será presentada primero ante la Cámara de Diputados o en el Senado de la República.

Monreal explicó que en el grupo parlamentario de Morena permanece atento a la determinación del Poder Ejecutivo Federal para conocer la ruta legislativa que seguirá con la propuesta de reforma electoral.

La iniciativa forma parte de los cambios que el gobierno federal busca impulsar en materia electoral y que deberán discutirse en el Congreso de la Unión.

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