Querétaro, Querétaro, a 17 de noviembre de 2026.- Ante la convocatoria nacional de movilizaciones y bloqueos carreteros impulsada este martes por agrupaciones agrícolas en al menos cinco entidades del país, el titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, Eric Gudiño Torres, confirmó que se mantiene un monitoreo permanente en puntos estratégicos de la entidad, con especial atención en la caseta de cobro de Palmillas, en el municipio de San Juan del Río.

Si bien las agrupaciones campesinas habían fijado concentraciones desde las 08:00 horas, el funcionario estatal indicó que las acciones se reprogramaron hacia el transcurso de la mañana.

"Es una convocatoria nacional contra la SADER... Estaba convocado a las 8 de la mañana en Palmillas. Hasta este momento no tenemos presencia de organizaciones campesinas, nos informan que la convocatoria se pasa a las 10 de la mañana".

Esto, luego de que la protesta, convocada por la Confederación Agropecuaria de México (Coagromex) y diversas organizaciones del sector, responde al presunto incumplimiento de los acuerdos firmados el pasado 22 de octubre con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Entre las principales exigencias de los productores destacan la implementación de esquemas justos de rentabilidad para el maíz y el trigo, así como la liquidación de adeudos y apoyos para insumos.

Gudiño Torres precisó que el Gobierno Federal, a través de la delegación de la Secretaría de Gobernación a cargo de Samuel Mena, mantiene abiertos los canales de comunicación con los inconformes.

Reiteró que de registrarse cierres o afectaciones mayores en la vialidad de la carretera México–Querétaro, la administración estatal actuará bajo su esquema habitual de mediación y acompañamiento.

El encargado de la política interna de Querétaro subrayó que, si bien las demandas del sector agropecuario corresponden estrictamente a la esfera federal, la administración encabezada por el gobernador Mauricio Kuri ha implementado diversos programas sociales y de apoyo económico directo para amortiguar la crisis de los productores locales, recordando que meses atrás se instrumentaron esquemas estatales extraordinarios frente a la problemática en el precio del maíz.

Mientras los bloqueos impactan tramos carreteros en estados vecinos como Guanajuato y Michoacán, el gobierno estatal mantiene un llamado a la cordura y permanece atento para evitar que las vialidades primarias de la entidad colapsen, salvaguardando los derechos de los automovilistas y canalizando las demandas hacia las instancias federales correspondientes.