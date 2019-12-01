Modernización del Planetario respetará riqueza natural del recinto: Gladyz Butanda

Modernización del Planetario respetará riqueza natural del recinto: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 11:08:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 8 de agosto de 2025.- El proyecto de remodelación del Planetario de Morelia no contempla la tala de árboles en el área verde que rodea al recinto, ni tampoco la alteración de la base arquitectónica del mismo, explicó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías. 

La funcionaria estatal explicó que la remodelación del Planetario responde a una pérdida del 30 por ciento en la capacidad de funcionamiento del sistema de proyección optomecánico, derivada del desgaste de sus componentes y de su obsolescencia tecnológica. Esta pérdida continuará incrementándose con el tiempo, lo que hace necesario migrar a un sistema digital que garantice la continuidad operativa, mejore la calidad de proyección y amplíe las posibilidades educativas y científicas del recinto.

Además, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad refirió que el sistema de proyección general no se adapta al intercambio de contenido con otros planetarios, tomando en cuenta que en su mayoría están digitalizados.

“La modernización también abrirá la posibilidad de vinculación con otros planetarios mediante el intercambio de contenidos y la participación en redes de colaboración educativa y cultural”, puntualizó al detallar que estas adecuaciones y la obra en general estarán concluidas en agosto de 2026. 

Finalmente, informó que en la obra se consideraron sectores científicos ligados al desarrollo, aprovechamiento y conservación del planetario, incluida la Sociedad Astronómica de Michoacán, cuyos miembros están jugando un papel fundamental en el asesoramiento del proyecto.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Michoacán: Accidente en la Siglo XXI deja tres heridos
Aprehenden a presunto violador una niña de 11 años en La Piedad, Michoacán
Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto buscado en Estados Unidos por explotación sexual de menores
En riña ultiman a una persona en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Más información de la categoria
Aprehenden en Morelia, Michoacán a sujeto buscado en Estados Unidos por explotación sexual de menores
Madre de Fernandito exige justicia para su hijo tras recibir su cuerpo; lo ultimaron por un préstamo de mil pesos
Exhiben a matrimonio de la 4T en fiesta VIP de la F1 en México: Accesos valuados en 170 mil pesos por persona
Subasta de bienes del Indep recauda más de 40 millones de pesos
Comentarios