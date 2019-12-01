Modernización del Planetario respetará riqueza natural del recinto: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, 8 de agosto de 2025.- El proyecto de remodelación del Planetario de Morelia no contempla la tala de árboles en el área verde que rodea al recinto, ni tampoco la alteración de la base arquitectónica del mismo, explicó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal explicó que la remodelación del Planetario responde a una pérdida del 30 por ciento en la capacidad de funcionamiento del sistema de proyección optomecánico, derivada del desgaste de sus componentes y de su obsolescencia tecnológica. Esta pérdida continuará incrementándose con el tiempo, lo que hace necesario migrar a un sistema digital que garantice la continuidad operativa, mejore la calidad de proyección y amplíe las posibilidades educativas y científicas del recinto.

Además, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad refirió que el sistema de proyección general no se adapta al intercambio de contenido con otros planetarios, tomando en cuenta que en su mayoría están digitalizados.

“La modernización también abrirá la posibilidad de vinculación con otros planetarios mediante el intercambio de contenidos y la participación en redes de colaboración educativa y cultural”, puntualizó al detallar que estas adecuaciones y la obra en general estarán concluidas en agosto de 2026.

Finalmente, informó que en la obra se consideraron sectores científicos ligados al desarrollo, aprovechamiento y conservación del planetario, incluida la Sociedad Astronómica de Michoacán, cuyos miembros están jugando un papel fundamental en el asesoramiento del proyecto.