"Mira cómo estoy temblando", le responde Jesús Mora a Memo Valencia

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 15:32:44

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- En respuesta a la sugerencia de Memo Valencia Reyes, líder estatal del PRI, de bloquear carreteras e impedir el traslado de simpatizantes a la CDMX el próximo 6 de diciembre, Jesús Mora González, dirigente estatal de Morena, desestimó la amenaza con un tono irónico.

Mora González apuntó que no se sienten afectados, utilizando la frase: "Como dijo Chico Che: '¡Qué miedo, mira cómo estamos temblando!'", indicó el morenista.

El líder del partido guinda interpretó la declaración del PRI como un acto de desesperación ante la capacidad de movilización de su movimiento. Mora González reafirmó que el respaldo a su proyecto se mide en el apoyo popular y no en acciones logísticas o bloqueos carreteros, señalando que la oposición carece de un proyecto viable.

El dirigente estatal también indicó que a partir del próximo lunes, en el Comité Estatal de Morena tendrán lista una dotación de "vitacilina" para los priistas, que dijo ocuparán al ver la respuesta de su concentración del 6 de diciembre para conmemorar el 7.º aniversario de la llamada Cuarta Transformación en el Poder.

En rueda de prensa, Mora González criticó a los partidos de derecha a quienes dijo que "juegan a las sillas", ya que cambian de perfiles candidateables como se cambian de calcetines.

"Cambian de parecer así como les amanece; es que opinan y se pronuncian a favor del PRI, pero de Alfonso Martínez, y el PRI rogando una alianza con el PAN siendo rechazado por el PAN, y luego dice que Grecia Quiróz está mejor posicionada", apuntó.