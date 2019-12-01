Ministra Esquivel considera que Reforma Judicial debe corregirse y es “perfectible”

Ministra Esquivel considera que Reforma Judicial debe corregirse y es “perfectible”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 10:18:41
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Ciudad de México, a 16 de marzo 2026.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jazmín Esquivel Mossa, consideró que la Reforma Judicial del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, debe “corregirse”, entre otros motivos, para revertir la desaparición de las salas del máximo tribunal del país.

En ese sentido, la togada propuso mejorar los procesos de elección judicial e incluso aplazar la programada para 2027.

Asimismo, la ministra Esquivel Mossa aseguró que, la enmienda constitucional es “perfectible”, según un balance que realizó a un año y medio de su aprobación.

Por otra parte, celebra los avances en la paridad de género, pero urge a hacer cambios legislativos, ante lo que presentó un decálogo de ajustes que incluya aplicar un examen nacional a aspirantes a integrar el Poder Judicial y mejorar la selección de ministros.

Sobre los primeros seis meses de la llamada nueva SCJN, integrada por nueve ministros electos por voto popular, Esquivel Mossa sostiene que en el trabajo jurisdiccional “no hay un cambio drástico en los criterios” respecto de la Corte anterior, de la que ella también formó parte.

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