Minimiza Canacintra Querétaro amagos sobre el T-MEC; aseguran que revisión anual es una estrategia política de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 17:49:05

Querétaro, Querétaro, a 13 de julio de 2026.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Querétaro descartó que las propuestas de revisar anualmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representen un riesgo real de modificaciones de fondo para el acuerdo comercial, afirmó el presidente de dicho organismo empresarial, Alfredo Sahagún Sánchez.

Afirmó que dichos amagos forman parte de una narrativa estrictamente electoral proveniente de la campaña de Donald Trump en Estados Unidos.

Expresó la confianza del sector industrial en que, una vez concluido el proceso electoral estadounidense de este año, los ánimos políticos se estabilizarán y se renegociarán plazos más amplios para dar certidumbre a las inversiones, manteniendo la vigencia del tratado por los 16 años contemplados originalmente.

"A ninguno nos conviene tener conflictos; por supuesto que es un tema político de Donald Trump. Seguramente esto se calmará una vez que salgan las elecciones de Estados Unidos este año".

Argumentó que la actual coyuntura geopolítica obliga a Norteamérica a mantenerse unida y competitiva, especialmente frente al crecimiento de los mercados asiático y europeo. En este escenario, destacó el papel estratégico de la entidad queretana como un motor de exportación.

“Querétaro se consolida como un centro neurálgico indispensable para las industrias automotriz y aeronáutica, sectores que dependen directamente de las cadenas de suministro integradas en la región”.

El líder industrial recordó que México no solo es el principal exportador hacia Estados Unidos, sino también uno de sus mayores compradores, lo que vuelve inviable una ruptura o entorpecimiento del flujo comercial.

Cuestionado sobre si el país debe buscar alternativas comerciales fuera de Norteamérica ante las constantes presiones políticas, Sahagún Sánchez confirmó que México ya ha implementado una estrategia de diversificación que ha tomado fuerza a raíz de los constantes amagos de Trump.

“La industria nacional ha comenzado a estrechar lazos y a voltear de manera decidida hacia mercados en Europa y Sudamérica; pese a la diversificación, el presidente de Canacintra reiteró que las condiciones finales de la revisión del T-MEC serán favorables para los tres países firmantes, por lo que prevé que las operaciones comerciales continúen marchando con normalidad”.