Minería y manufactura impulsan la actividad industrial de Michoacán

Minería y manufactura impulsan la actividad industrial de Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 12:05:30
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Morelia, Michoacán, 14 de julio de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la actividad industrial de Michoacán creció 1.7 por ciento respecto a marzo de 2025, mientras que la minería registró un incremento de 11.2 por ciento y las industrias manufactureras de 3.2 por ciento, resultados que reflejan el dinamismo de actividades clave para la economía estatal.

El crecimiento de la actividad industrial en Michoacán durante marzo de 2026 estuvo impulsado por el desempeño de sectores estratégicos como la minería y las industrias manufactureras, actividades que fortalecen la capacidad productiva del estado y contribuyen a consolidar un entorno favorable para la inversión y el desarrollo económico, destacó el titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández.

Señaló que este comportamiento se observa principalmente en regiones donde se desarrollan proyectos estratégicos de inversión, como el puerto de Lázaro Cárdenas, con las ampliaciones de Hutchison Ports LCT y APM Terminals, así como en el oriente del estado con la operación de Arauco. Agregó que durante la actual administración Michoacán ha captado mil 964 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, reflejo de la confianza que empresas nacionales e internacionales mantienen en la entidad.

La actividad industrial es uno de los principales motores de la economía estatal. Su crecimiento fortalece las cadenas de proveeduría, incrementa la producción de bienes y genera mejores condiciones para la llegada de nuevas inversiones, favoreciendo el desarrollo económico y la creación de oportunidades para las y los michoacanos, enfatizó el funcionario estatal.

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