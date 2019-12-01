Militantes y simpatizantes de Morena reciben a Gaby Molina en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 24 de agosto de 2025.- La doctora Gaby Molina se sumó a la estrategia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para fortalecer al partido, y realizó brigadas de afiliación en colonias y tenencias del municipio costero.

La morenista con más de 25 años en el servicio público caminó con un mensaje de unidad en el corazón de Lázaro Cárdenas, recorrió las tenencias de Guacamayas, Buenos Aires, La Mira, y Playa Azul, además de colonias donde escuchó las necesidades y propuestas de la gente que le dió una cálida bienvenida.

Gaby Molina señaló que la transformación, impulsada por Andrés Manuel López Obrador y fortalecida con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, continuará en Michoacán, y aseguró que la clave es un trabajo honesto. “Yo sueño despierta que niñas y niños juegan en todos los parques, que todos elijan el camino de la paz, de la plenitud”, expresó.

Con humildad, la morenista reconoció al pueblo, asegurando que es gracias a la gente que el estado y el país vive el mayor proceso de transformación: Con justicia para nuestros adultos mayores, con apoyos para las mujeres, becas para los estudiantes, incentivos a la inversión extranjera, entre otras acciones.