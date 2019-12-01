Militancia de Morena respalda a Gaby Molina para el proyecto estatal en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 16:36:00
Morelia, Michoacán, a 2 de febrero de 2026.- ​Durante un encuentro de la estructura de Morena, quedó de manifiesto que Gaby Molina mantiene la preferencia de las bases para encabezar el proyecto en la entidad; quien aseguró estar lista para los retos venideros y subrayó la importancia del papel de las mujeres en la vida pública. En el evento, se confirmó que la terna para dirigir el estado se limita a tres nombres.

​Cuestionada sobre las encuestas que la favorecen, la morenista indicó que los resultados obtenidos avalan el camino recorrido y garantizan la solidez del movimiento a futuro. Gaby Molina señaló que el trabajo realizado hasta ahora es la mejor carta de presentación frente a la ciudadanía. La confianza en el proyecto de transformación se mantiene firme entre los asistentes.

​Junto a ella, las figuras de Celeste Ascencio Ortega y Fabiola Alanís aparecen en el tablero político de cara a la sucesión de 2027. Cientos de simpatizantes expresaron su reconocimiento al trabajo realizado por Molina en el ámbito educativo mediante pancartas y muestras de afecto. La presencia de la militancia reafirmó el liderazgo que Molina ejerce en el estado.

​La estrategia de Gaby Molina se centra en la construcción de acuerdos y el fortalecimiento de la participación en cada municipio. Esta cercanía con las bases se reflejó en el ánimo de la asamblea, donde se le identificó como una pieza clave para la estabilidad política local. Su discurso apeló constantemente a la movilización organizada del partido.

El proceso interno sigue su curso mientras los liderazgos locales refuerzan sus posiciones en el territorio. La moneda sigue en el aire para definir quién encabezará la boleta en la próxima elección.

