Mientras el gobierno panista abandona, el pueblo con Barragán levanta Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 12:46:52

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán Vélez continúa recorriendo las colonias y comunidades de la capital michoacana con el programa Échale una Mano a Morelia, una iniciativa que sigue llegando a donde las autoridades municipales no lo hacen.

En esta ocasión, el líder social atendió el llamado de vecinas y vecinos que solicitaron apoyo ante el mal estado de sus calles, mismas que por años permanecieron abandonadas y sin mantenimiento por parte del Ayuntamiento panista.

“Nos cansamos de esperar a que el Ayuntamiento viniera, nunca lo hicieron. Ahora con el diputado Barragán por fin vemos las máquinas trabajando y nuestras calles mejorando”, expresó la señora Patricia López.

Con maquinaria y trabajo coordinado con la comunidad, se realizan acciones de rehabilitación de caminos y mejoramiento de vialidades, facilitando el acceso a los hogares y mejorando la movilidad de las familias.

El diputado Barragán destacó que este tipo de programas reflejan la fuerza de la organización ciudadana, y demuestran que cuando el pueblo se une, los resultados llegan sin pretextos.

“Cuando las autoridades municipales no responden, el pueblo y la organización sí dan resultados. Lo que hoy hacemos con el programa Échale una Mano a Morelia, es una muestra de que la transformación se construye desde abajo y con la gente”, expresó.

Vecinos como don Francisco García, adulto mayor beneficiado con las acciones, coincidieron en que este tipo de apoyos son los que realmente transforman su vida cotidiana.

“Aquí vivimos personas trabajadoras, que pagamos impuestos y queremos calles dignas. Gracias al diputado por no olvidarse de nosotros”, mencionó.

Con estas acciones, Juan Carlos Barragán reafirma su compromiso de trabajar todos los días por un Morelia más justo, incluyente y con servicios dignos para todas y todos.