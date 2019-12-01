Michoacanos reconocen la labor del Fiscal General, Torres Piña, ante la contención del crimen organizado tras la muerte de "El Mencho" 

Michoacanos reconocen la labor del Fiscal General, Torres Piña, ante la contención del crimen organizado tras la muerte de "El Mencho" 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 20:31:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- Los trabajos coordinados entre los tres órdenes de gobierno fue la clave para que no hubiese afectaciones mayúsculas en Michoacán, ante el operativo de captura donde terminó abatido el líder delincuencial del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, desplegó a la Policía de Investigación para coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Defensa y Marina y así poder blindar las fronteras con estados vecinos. 

También se hizo la incursión en municipios de la Tierra Caliente michoacana para brindar apoyo a la población, realizar filtros de revisión así como recorridos por carreteras, poblados y caminos sinuosos. 

Torres Piña dio instrucciones para que las aeronaves a su cargo en todo momento hicieron recorridos por varios municipios y realizar trabajos coordinados para poder mantener la paz y el orden ante los bloqueos y episodios violentos que se estaban suscitando. 

En todo momento participó de manera coordinada con el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, que estuvieron en contacto de manera permanente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch. 

El personal operativo de la Fiscalía de Michoacán estuvo alerta ante la amenaza de los integrantes de la delincuencia organizada que realizaban bloqueos, sin embargo la presencia conjunta de las autoridades en materia de seguridad acotaron estas acciones delincuenciales y obligaron a que se replegaran. 

También el personal de la FGE participó en el levantamiento de los cuatro delincuentes que fueron abatidos en el municipio de La Piedad donde ya se se realizan los trabajos de investigación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Son detenidos 4 hombres, uno de ellos de nacionalidad cubana, por el incendio de vehículos en carreteras de Hidalgo
Sujetos armados abren fuego contra Banco del Bienestar en Tarímbaro; ciudadanos alertan múltiples detonaciones en la zona
Quitan la vida a un individuo en la colonia Ampliación Rubén Jaramillo de Uruapan, Michoacán 
Aprehende la GC a sujeto en posesión de un arma “hechiza” y hierba verde en la colonia Defensores de Puebla de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Sujetos armados abren fuego contra Banco del Bienestar en Tarímbaro; ciudadanos alertan múltiples detonaciones en la zona
Jalisco retomará actividades tras operativo contra “El Mencho”; regreso a clases será el 25 de febrero
Elon Musk reacciona a violencia en México y lanza comentario contra Claudia Sheinbaum
Embajador de EU en México lamenta muerte de militares tras operativo que derivó en la muerte del "Mencho"
Comentarios