Michoacanos reconocen la labor del Fiscal General, Torres Piña, ante la contención del crimen organizado tras la muerte de "El Mencho" 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 20:31:39

Morelia, Michoacán, a 23 de febrero de 2026.- Los trabajos coordinados entre los tres órdenes de gobierno fue la clave para que no hubiese afectaciones mayúsculas en Michoacán, ante el operativo de captura donde terminó abatido el líder delincuencial del Cartel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El Fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, desplegó a la Policía de Investigación para coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Defensa y Marina y así poder blindar las fronteras con estados vecinos.

También se hizo la incursión en municipios de la Tierra Caliente michoacana para brindar apoyo a la población, realizar filtros de revisión así como recorridos por carreteras, poblados y caminos sinuosos.

Torres Piña dio instrucciones para que las aeronaves a su cargo en todo momento hicieron recorridos por varios municipios y realizar trabajos coordinados para poder mantener la paz y el orden ante los bloqueos y episodios violentos que se estaban suscitando.

En todo momento participó de manera coordinada con el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, que estuvieron en contacto de manera permanente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

El personal operativo de la Fiscalía de Michoacán estuvo alerta ante la amenaza de los integrantes de la delincuencia organizada que realizaban bloqueos, sin embargo la presencia conjunta de las autoridades en materia de seguridad acotaron estas acciones delincuenciales y obligaron a que se replegaran.

También el personal de la FGE participó en el levantamiento de los cuatro delincuentes que fueron abatidos en el municipio de La Piedad donde ya se se realizan los trabajos de investigación.