Michoacana Daniela Ayala representa al estado en el Primer Parlamento Nacional de Personas con Discapacidad

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- La activista michoacana Daniela Ayala Ochoa participó como representante de Michoacán en el Primer Parlamento Nacional de Personas con Discapacidad, realizado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un espacio histórico dedicado a visibilizar las necesidades, propuestas y derechos de este sector en el país.

Ayala Ochoa, joven activista sorda y defensora de la comunidad con discapacidad auditiva, fue seleccionada para integrar este ejercicio legislativo nacional, en el que se discutieron temas prioritarios para garantizar la inclusión, accesibilidad y participación plena de las personas con discapacidad en México.

Durante su intervención, la representante michoacana señaló que el país mantiene un rezago significativo en materia de atención y reconocimiento de los derechos de esta población. Subrayó que la palabra “inclusión”, frecuentemente mencionada en el discurso público, aún no se traduce en participación real en los distintos ámbitos de la vida nacional.

En ese sentido, presentó una propuesta para incorporar en el artículo 4° constitucional el siguiente mandato:

“El Estado promoverá los principios de accesibilidad, transversalidad e inclusión, así como el desarrollo integral de las personas con discapacidad, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión y su participación en los ámbitos político, social, deportivo, laboral, económico y cultural del país.”

Ayala Ochoa afirmó que este planteamiento permitiría garantizar que las personas con discapacidad dejen de ser únicamente espectadoras de las políticas públicas y se conviertan en participantes activos en la vida pública del país.

La activista concluyó su participación reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos ya reconocidos y su disposición a vigilar que estos se cumplan de manera efectiva, reiterando la importancia de que la voz de las personas con discapacidad esté presente en todos los espacios de decisión.

El exdiputado michoacano Víctor Zurita Ortiz, integrante de la comunidad sorda y referente en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad en el estado, reconoció la participación de Daniela Ayala y afirmó que su presencia en este Parlamento nacional representa un avance significativo para la visibilización y el empoderamiento de la comunidad sorda.

Destacó que la juventud y liderazgo de Ayala Ochoa fortalecen la continuidad del trabajo que desde hace años se ha impulsado en Michoacán.

También la felicitó por llevar la voz de la comunidad a un espacio legislativo federal, subrayando que su participación abre camino para que más personas con discapacidad formen parte de los procesos de toma de decisiones. Aseguró que la lucha por la accesibilidad, la inclusión y el reconocimiento pleno de los derechos humanos debe continuar con unidad y determinación, y celebró que nuevas generaciones den pasos firmes en esta causa.