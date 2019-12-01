Michoacán ya vive la Noche de Muertos: Gaby Molina

Morelia, Michoacán, 1 de noviembre de 2026.- Michoacán ya vive la Noche de Muertos, una de las expresiones culturales más profundas y representativas, destacó Gaby Molina, al señalar que esta tradición convierte a pueblos y comunidades en espacios de encuentro entre la memoria, la historia y las raíces que dan sentido a la vida colectiva, particularmente en la región lacustre del lago de Pátzcuaro.

Recordó que las fiestas indígenas dedicadas a los muertos fueron inscritas por la UNESCO, en 2008, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Los altares y ofrendas expresan el cariño hacia quienes han partido: las fotografías evocan su recuerdo, las velas iluminan su camino, los alimentos representan sus gustos y las flores de cempasúchil guían simbólicamente a las ánimas con su color y aroma.

Las velaciones en los panteones, las ceremonias comunitarias y las ofrendas que las familias preparan con dedicación forman parte de una tradición que se transmite de generación en generación. En las comunidades ribereñas del lago de Pátzcuaro, estas expresiones adquieren un significado especial, pues reúnen a familias enteras alrededor de sus seres queridos, en una noche donde la memoria se comparte y la identidad comunitaria se fortalece.

Gaby Molina subrayó que la Noche de Muertos mantiene vivo el vínculo con quienes se han adelantado y preserva una herencia cultural que distingue a Michoacán ante México y el mundo. Invitó a conocer y disfrutar las actividades de estos días, con respeto a las tradiciones de cada comunidad. El programa puede consultarse en: https://visitmichoacan.com.mx/semana-celebracion-noche-de-muertos/programa