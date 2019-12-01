Michoacán va por el rescate y protección del pescado blanco: Bedolla

Morelia, Michoacán, 14 de agosto de 2025.- El Gobierno de Michoacán busca rescatar de la extinción al pescado blanco, una especie endémica que ha visto disminuida su población debido a la crisis ambiental que afectó al emblemático lago de Pátzcuaro, informó el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

Por ello se continúa con los trabajos para la recuperación del lago, es así que en sus canales y manantiales, se han sembrado 85 mil crías de pescado blanco y acúmura, ademas de iniciar su protección a través de la denominación de Indicación Geográfica.

Detalló que, el proceso para obtener la figura jurídica de Indicación Geográfica por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) avanza gracias al trabajo coordinado entre diversas instituciones estatales, académicas y productivas, con la finalidad de garantizar la autenticidad, calidad y origen de esta emblemática especie.

El reconocimiento protegerá su calidad, las técnicas de pesca tradicionales y garantizará beneficios económicos y culturales para la región. Esto representa no solo un logro legal, sino también un acto de justicia hacia las comunidades que han preservado esta tradición por generaciones, manifestó Ramírez Bedolla.

Mientras tanto, se sigue con las labores para la recuperación del lago de Pátzcuaro, a través del Programa de Empleo Temporal, donde participan mil habitantes de las comunidades aledañas mediante acciones de limpieza, rehabilitación y conservación de manantiales y canales, construcción de presas de gavión y tareas de reforestación con la plantación de millones de árboles en su cuenca.

Se han retirado miles de toneladas de residuos sólidos de sus manantiales y canales, lo que ha generado también el descubrimiento de otros más. El caso más emblemático es la isla de Urandén, ubicada en Pátzcuaro, donde la rehabilitación de manantiales ha contribuido a fortalecer la producción del pescado blanco.

A través de nuevas técnicas acuícolas y la actualización tecnológica se podrá producir esta especie en mayores cantidades, además de acumular ejemplares para repoblar el lago de Pátzcuaro, aprovechando el agua limpia y oxigenada de los manantiales recientemente rehabilitados.