Michoacán: Toño Carreño presenta iniciativa para la creación de la Comisión de Evaluación y Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 16:33:01

Morelia, Michoacán, 21 de marzo 2026.- Gobernar es cumplirle a la ciudadanía y con resultados tangibles; que el gasto ejercido por los ayuntamientos tenga resultados verificables, a través de un mecanismo institucional claro y sin violentar la autonomía municipal, sentenció Toño Carreño Sosa.

El diputado por Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma para la creación de la Comisión de Evaluación y Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo, con la finalidad de fortalecer la rendición de cuentas y la eficacia de los ayuntamientos michoacanos.

La autonomía de la que gozan los ayuntamientos, indicó, no debe traducirse en un cheque en blanco, ya que está sujeta a principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Sin embargo, explicó en tribuna, cuando revisamos la realidad de nuestros municipios, encontramos una brecha preocupante. Los Ayuntamientos elaboran sus Planes Municipales de Desarrollo, aprueban presupuestos, ejecutan programas; pero no cuentan con un mecanismo institucional claro para evaluar si lo que hacen realmente funciona.

Al respecto, explicó que se sabe cuánto se gasta, pero falta claridad en los resultados obtenidos y principalmente en beneficio de la mayoría de la ciudadanía. “Esa brecha no es menor; es una grieta en la confianza pública”.

Toño Carreño ya ha presentado diversas iniciativas en beneficio de las administraciones municipales, para un mejor funcionamiento de las mismas y en esta, particularmente, estableció que de acuerdo con datos del INEGI, una proporción significativa de municipios carece de áreas formales de evaluación o de indicadores estructurados de desempeño.

Esta iniciativa, abundó el legislador de la Bancada Naranja, busca crear responsabilidad, fortalecer el papel de los Cabildos como órganos de supervisión y control político. La Comisión propuesta tendría atribuciones claras: dar seguimiento al cumplimiento de metas, proponer indicadores medibles, solicitar información programática y financiera, emitir informes semestrales públicos y formular recomendaciones técnicas para mejorar las políticas públicas.

Finalmente, Toño Carreño sentenció: “En Movimiento Ciudadano creemos que la confianza no se pide, se construye. Y se construye con resultados”.