Michoacán supera los 505 mil empleos formales y consolida tendencia al alza: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 16:47:32

Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- Michoacán alcanzó en marzo un total de 505 mil 642 empleos formales registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y con ello la consolidación de un crecimiento sostenido en este indicador en lo que va de esta administración, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario destacó que en enero el empleo formal fue de 499 mil 842 trabajadores y en febrero de 501 mil 402 registros, por lo que en marzo se alcanzó el nivel más alto de los últimos 4 años.

Lo anterior al recordar que en octubre de 2025, Michoacán superó por primera vez el umbral de los 500 mil empleos formales, marcando un precedente en la historia laboral del estado.

Este comportamiento se acompaña de acciones concretas para fortalecer el mercado laboral, como la realización de ferias de empleo en diferentes municipios como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, para ampliar oportunidades de inserción laboral y acercar vacantes formales a la población.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, destacó que este resultado es parte de una política económica que está generando condiciones para la inversión y la generación de oportunidades.

El Gobierno de Michoacán continuará impulsando acciones para fortalecer el empleo formal, facilitar la vinculación laboral y consolidar condiciones que permitan el crecimiento económico con bienestar.