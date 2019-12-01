Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- En el marco del Buen Fin, del 13 al 16 de noviembre, el Gobierno de Michoacán realizó más de 36 mil trámites vehiculares donde aplicó el 100 por ciento de descuento en multas y recargos, beneficio otorgado a través del programa "Ponte a mano y regularízate”, informó el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el gobernador destacó que, el pago de refrendos, sustitución de placas extemporáneas, cambios de propietario y licencias de conducir vencidas, dejó una derrama cercana a los 44 millones de pesos, lo que se traducirá en más obras públicas y de infraestructura que beneficien a miles de familias michoacanas.

Ramírez Bedolla explicó que tan solo el primer día se recibieron en línea y en las oficinas de rentas del estado más de 20 mil trámites vehiculares, lo que triplicó la participación de contribuyentes respecto a la misma fecha del año pasado.

Por su parte, el secretario de Finanzas, José Luis Tapia Zavala, agradeció la participación de los miles de contribuyentes que aprovecharon los beneficios del programa mismo que concluirá el 15 de diciembre de este año para que más michoacanas y michoacanos se pongan a mano y regularicen su situación vehicular.

Recomendó evitar pagar o hacer trámites a través de páginas o personas que los ofrezcan por medio de redes sociales o en establecimientos que no sean las oficinas del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich). Recordó que se puede pagar en línea si el trámite no incluye cambio de propietario ni canje de placas.