Michoacán será sede del Encuentro Nacional de la Coalición Movilidad Segura: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo de 2026.- Michoacán será sede del segundo Encuentro Nacional de la Coalición Movilidad Segura de México, en el que se prevé la participación de al menos 117 organizaciones civiles promoventes de una movilidad segura, accesible, eficiente, sostenible, equitativa e incluyente de todas las personas.

El encuentro, que se realizará del 22 al 24 de mayo, fue anunciado por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, quien destacó la importancia de promover espacios de colaboración con la sociedad civil especializada en la agenda de movilidad segura e inclusiva, a fin de lograr avances sustantivos en la garantía de este derecho que es crucial para la calidad de vida urbana, la salud pública y el medio ambiente.

Explicó que en el evento se reunirán especialistas nacionales, regionales y globales, así como integrantes de la Red Nacional de Víctimas de Siniestros de Tránsito por la Seguridad Vial y la naciente Red de Jóvenes por la Seguridad Vial.

A su vez, manifestó que se abordarán los trabajos de organización, fortalecimiento institucional, capacitación y cooperación para dar seguimiento a la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.

Cabe mencionar que este será el primer encuentro de movilidad que se realizará en Michoacán, entidad que se ha convertido en un referente en la materia al invertir más de 7 mil millones de pesos en el mejoramiento del transporte público e infraestructura donde las mujeres, peatones, ciclistas y personas con discapacidad son prioridad.