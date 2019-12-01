Michoacán se suma al apoyo de los estados afectados por las lluvias: Segob

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 11:17:01

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2025.- Ante las severas afectaciones provocadas por los sistemas tropicales Raymond y Priscilla, el Gobierno de Michoacán reafirmó su compromiso solidario con el país al instalar un Centro de Acopio en las instalaciones del DIF Michoacán.

Por instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, encabezó la apertura del centro, el cual recibirá enlatados, artículos de limpieza, ropa y medicamentos durante los días 14 y 15 de octubre, mismos que serán enviados directamente a las entidades más afectadas.

Zepeda Villaseñor destacó que Michoacán ha sido históricamente un estado solidario y de manos abiertas ante la adversidad:

“Nos duele lo que sucede en otras partes del país, y como siempre, las y los michoacanos estamos listos para tender la mano. Cada aportación, por pequeña que sea, representa esperanza y respaldo para quienes hoy atraviesan un momento difícil”, expresó el funcionario.

El secretario de Gobierno subrayó que la instrucción del gobernador es clara: sumarse de manera activa y responsable a esta noble causa, garantizando que los apoyos lleguen de forma directa y transparente a las familias damnificadas.

Por su parte, la directora general del Sistema DIF Michoacán, Ana Sofía Bautista Aguíñiga, invitó a las y los michoacanos a que seamos somos solidarios, por ello convocó a donar para los damnificados de los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, quienes por las fuerte lluvias lo perdieron todo.

“Vengan al Sistema DIF Michoacán, y traigan alimentos no perecederos, agua embotellada, productos de higiene personal y de limpieza para hogar, pañales para bebé y adulto, equipos de primeros auxilios y, alimento para mascotas", expresó.

El DIF Michoacán invitó a la población en general, dependencias, instituciones educativas y organizaciones civiles a participar en esta jornada de solidaridad que se realiza esta martes 14 y miércoles 15 de octubre de 9:00 a 18:00 horas, en avenida Acueducto lote 17, Bosque Cuauhtémoc, en Morelia. Con acciones como ésta, Michoacán demuestra una vez más su vocación de apoyo, unidad y empatía con quienes hoy enfrentan la tragedia.