Michoacán se solidariza con Venezuela, se instalará centro de acopio para damnificados por sismos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 15:43:53

Morelia, Michoacán, 7 de julio de 2026.- El Gobierno de Michoacán informó que el Sistema DIF Michoacán habilitará un centro de acopio de víveres en sus instalaciones los días jueves 9 y viernes 10 de julio, con el objetivo de apoyar a las familias afectadas por los sismos registrados el pasado 24 de junio en Caracas y La Guaira, Venezuela, destacó la directora general de la institución, Sofía Bautista.

La funcionaria estatal detalló que la ayuda recolectada será enviada de manera oportuna a las zonas de desastre, por lo que invitó a la ciudadanía, dependencias de gobierno y organizaciones civiles a sumarse a esta colecta humanitaria.

Refirió que el centro de acopio se ubicará en Acueducto lote 17, Bosque Cuauhtémoc, de la capital michoacana, el cual operará de 09:00 a 15:00 horas, para recibir apoyo de la población.

Se recibirán artículos de limpieza, cobijas nuevas, artículos de higiene personal y salud, toallas sanitarias, material de curación, gel antibacterial, pañales para bebé y adulto, además de productos que sean fáciles de almacenar, distribuir y que no requieran refrigeración.

Entre los insumos solicitados se encuentran alimentos no perecederos como comida enlatada, arroz, frijol, lentejas, pasta para sopa, harina de maíz o trigo, aceite vegetal, azúcar, sal y café soluble, además de leche en polvo o en cartón, cereales, fórmula y papillas para bebé.

Los productos recaudados se canalizarán al Sistema Nacional DIF para posteriormente ser trasladados a Venezuela y distribuidos entre los damnificados, por lo que se invita a las y los michoacanos a solidarizarse con esta causa.