Michoacán refrenda coordinación permanente con Jalisco para fortalecer seguridad y desarrollo regional: Raúl Zepeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 15:27:42

Guadalajara, Jalisco, a 31 de marzo de 2026.- El Gobierno de Michoacán refrendó su compromiso de mantener una coordinación estrecha y una comunicación permanente con el Gobierno de Jalisco, a fin de fortalecer la agenda común en materia de seguridad, desarrollo económico y bienestar social en la región Occidente del país.

Así lo afirmó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, al asistir como invitado especial a la toma de protesta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco, acto encabezado por el gobernador jalisciense, Pablo Lemus Navarro.

Durante su participación, Zepeda Villaseñor destacó que la relación institucional entre ambas entidades ha permitido consolidar mecanismos de colaboración que hoy se traducen en mejores resultados para la ciudadanía.

“La comunicación permanente con Jalisco nos permite potencializar el trabajo coordinado, no solo en materia de seguridad, sino también en temas clave para el desarrollo económico y social de nuestros estados. Compartimos una visión regional que apuesta por el crecimiento, estabilidad y mayores oportunidades para nuestras juventudes y sectores productivos”, expresó.

El encargado de la política interna de Michoacán reconoció la relevancia de este órgano empresarial juvenil y felicitó al consejo que será encabezado por Alejandro Medina Escalera, al considerar que representa una nueva generación de liderazgo con visión innovadora y compromiso con el desarrollo.

Asimismo, subrayó que desde el estado se tenderán puentes de colaboración con el nuevo consejo de jóvenes empresarios, con el propósito de impulsar proyectos conjuntos que fortalezcan la competitividad, inversión y dinamismo económico de la región Occidente.

Por su parte el gobernador de Jalisco, en su mensaje envió un saludo al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y refrendó su disposición de trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo de Michoacán a fin de reafirmar el desarrollo regional compartido como eje para generar mejores condiciones de prosperidad.