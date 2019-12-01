Michoacán, referente nacional en políticas de atención a mujeres con cáncer: Sedebi

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2025.- Michoacán se consolida como un estado pionero a nivel nacional con la implementación del programa de apoyo económico mensual y atención integral para mujeres con cáncer. La titular de la Secretaría del Bienestar (Sedebi), Andrea Serna Hernández, destacó que estas acciones no solo subrayan la relevancia social y política del programa, sino que envían un mensaje claro, de que en el estado, las mujeres no están solas en su lucha.

“Estamos demostrando que el verdadero cambio social se construye desde la dignificación de la vida de quienes más lo necesitan. Ningún otro estado del país cuenta con un programa que acompañe económicamente a las mujeres durante su tratamiento y hasta por dos años de vigilancia para prevenir recaídas, como lo hacemos desde 2023 en Michoacán”, señaló Serna Hernández.

El Programa para el Bienestar de Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor ha beneficiado a 2 mil 757 mujeres en los 113 municipios del estado, y actualmente mil 743 mujeres activas reciben apoyo mensual de 4 mil pesos. De ellas, 868 reciben atención directa en el Instituto Michoacano de Oncología, lo que representa el 50.44 por ciento del total.

Michoacán también destaca por contar con tecnología de última generación en la Región Bajío, con la puesta en marcha de un acelerador lineal y un PET Scan, equipos inaugurados en septiembre por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El acelerador lineal ha incrementado la capacidad de atención en un 150 por ciento, al pasar de 80 a 200 sesiones de radioterapia al día, administrando la dosis exacta según el tamaño y la forma del tumor, y protegiendo los tejidos sanos circundantes.

El PET Scan, único en la región, permite detectar el cáncer en sus etapas iniciales, evaluar la extensión de la enfermedad, identificar la efectividad de los tratamientos y detectar recurrencias, evitando traslados a otras ciudades y gastos excesivos.

“Con esta infraestructura y el trabajo coordinado entre la Secretaría del Bienestar y el Instituto Michoacano de Oncología de la Secretaría de Salud en el estado, garantizamos atención médica de calidad, reducimos la carga económica de las familias y reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar integral, la igualdad y la reducción de brechas de desigualdad en Michoacán, para que ninguna mujer se quede sin tratamiento”, afirmó la secretaria Andrea Serna.