Michoacán referente en cuidado ambiental; plantarán 2.5 millones de árboles en la cuenca del lago de Pátzcuaro: Bedolla

Pátzcuaro, Michoacán, 9 de julio de 2026.- Con una meta de plantar 2.5 millones de árboles para restaurar la cuenca del lago de Pátzcuaro durante este año, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó la jornada de reforestación conmemorativa por el Día Nacional del Árbol en la comunidad de San Pedro Pareo, del municipio de Pátzcuaro.

El mandatario estatal informó que a través del programa Biorenace, también se esparcirán 60 mil germoesferas con el uso de drones para llegar a las zonas de difícil acceso de la rivera del cuerpo de agua, acciones que posicionan a la entidad como referente internacional en el cuidado del medio ambiente.

“Intervenir la cuenca del lago tiene un significado profundo para Michoacán, son los bosques los que mantienen vivo al lago y estas acciones, el uso de la tecnología y nuestra profunda convicción por cuidar nuestros recursos naturales nos han posicionado como referente internacional”, señaló Ramírez Bedolla.

Por su parte, la directora general de la Comisión Forestal de Michoacán, Martha Rendón López, informó que, de manera simultánea, se realizaron jornadas de reforestación en 10 regiones de la entidad con la plantación de 20 mil árboles.

Indicó que la entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional de mayor extensión forestal por ello el compromiso es mayor en su cuidado y preservación, además detalló que se trabaja en la recuperación del humedal sur del lago de Pátzcuaro, el cual presenta un 30 por ciento de avance en la franja de protección.

En su intervención el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, recordó que durante la actual administración se ha triplicado la superficie de áreas protegidas en el estado y por tercer año consecutivo se plantarán más de 10 millones de árboles.

Acompañaron al gobernador Luis Roberto Arias Reyes, director general de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán; Carlos Alberto García Salgado, titular de la oficina de la representación de la SEMARNAT en Michoacán; Julio Alberto Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro; Javier Rodríguez Castillo, presidente del Comisariado Ejidal de San Pedro Pareo; funcionarios estatales, municipales y habitantes del municipio.