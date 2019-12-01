Michoacán me dará la confianza en la encuesta, afirma Gaby Molina

Michoacán me dará la confianza en la encuesta, afirma Gaby Molina
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 14:11:37
Morelia, Michoacán, a 9 de febrero del 2026.- Michoacán me dará la confianza en la encuesta, afirmó Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Educación en el estado, luego de que circuló la información de que Morena eligirá al Coordinador de Comités en Defensa de la Cuarta Transformación entre mayo y junio.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal destacó que entre las aspirantes a la gubernatura del estado, es la única mujer que ya fue electa a un cargo de elección popular, además de la Senadora Celeste Ascencio, además de lograr la mejora de indicadores en los puestos públicos en los que se ha desempeñado, dijo.

“Estoy lista, primero para servir a Michoacán desde la Secretaría de Educación y después para seguir trabajando totalmente por Michoacán”.

Gaby Molina consideró ser una mujer que ha dado resultados en su paso por el funcionariado público, por lo que consideró que el pueblo de Michoacán le podrá dar la confianza.

Agregó, esta semana tendrá una reunión con el partido a nivel nacional, en la que revisará cómo seguirá el proceso de elección de candidatos al solio de a Ocampo.

“Estoy lista, estoy preparada, tengo una trayectoria de servicio para Michoacán (…) con mucha experiencia y he logrado dar resultados que son medibles y evaluables, y yo estoy lista”, finalizó.

