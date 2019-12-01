Michoacán, líder nacional en atención a mujeres, reconoce Federación

Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, presentó los avances de los Centros LIBRE. En este marco, se reconoció a Michoacán como una de las entidades con mayor cobertura en el país, gracias a la labor de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer), encabezada por Alejandra Anguiano González, quien estuvo presente en el encuentro.

En la entidad, esta estrategia se fortalece a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, permitiendo pasar de 40 a 127 centros entre 2025 y 2026. Esto representa una cobertura total en el estado con una inversión de 101 millones 143 mil 520 pesos, la más grande a nivel nacional destinada a las mujeres.

Los Centros LIBRE son espacios territoriales de atención integral que acercan a las mujeres servicios y herramientas para fortalecer su autonomía y garantizar sus derechos. En estos espacios se brinda orientación jurídica, atención psicológica y trabajo social, además de impulsar acciones para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, así como el fortalecimiento de redes comunitarias a través de la Red de Tejedoras de la Patria.

Asimismo, como parte del Plan de Justicia Purépecha, se instalarán 13 Centros LIBRE en comunidades indígenas con autogobierno, donde contarán con profesionistas que hablan lenguas originarias para garantizar una atención cercana, culturalmente pertinente y accesible para las mujeres de estas comunidades.

Además, la estrategia integra nuevos servicios como consultorios médicos del ISSSTE, de los cuales ya operan en Tarímbaro, Jacona y Zamora; así como bibliotecas del Fondo de Cultura Económica con materiales que promueven la igualdad, el pensamiento crítico y la participación comunitaria.

A partir de abril comenzará la operación de los 127 Centros LIBRE en Michoacán, consolidando una política pública que acerca al territorio la atención, el acompañamiento y las oportunidades para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos, fortalecer su autonomía y construir redes comunitarias de apoyo.