Michoacán inicia la transformación industrial con justicia y bienestar: Alexis Velázquez

Michoacán inicia la transformación industrial con justicia y bienestar: Alexis Velázquez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 12:19:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Michoacán inicia la transformación industrial con justicia y bienestar: Alexis Velázquez

Huandacareo, Michoacán, 7 de agosto de 2025.- El coordinador de alcaldes de Morena en Michoacán, Alexis Velázquez, celebró el anuncio del primer Polo de Desarrollo para el Bienestar del país, que arrancará en el municipio de Zinapécuaro con una inversión inicial de mil millones de pesos por parte de la empresa michoacana Citelis.

“El Bajío Michoacano inicia una etapa inédita de desarrollo con justicia. Este anuncio es más que una inversión: es una señal clara de que el gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo su palabra de llevar progreso a donde nunca había llegado”, afirmó.

Alexis Velázquez destacó que el Plan México presentado por la presidenta Sheinbaum tiene en Michoacán su primer punto de anclaje, al ser el primer estado en comenzar con la implementación de estos polos de desarrollo que combinan inversión pública y privada para generar empleos, impulsar cadenas productivas regionales y mejorar las condiciones de vida de la población.

“El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha puesto en marcha la visión de industrializar Michoacán con rostro humano, al conectar al estado con la logística internacional a través del Puerto de Lázaro Cárdenas, el ferrocarril y el aeropuerto de Morelia. Hoy somos ejemplo nacional de compromiso con el desarrollo justo y equilibrado que plantea el Plan México”, subrayó Velázquez.

El Parque Industrial Bajío, que forma parte del nuevo Polo de Desarrollo en Zinapécuaro, cuenta con 346 hectáreas, conexión ferroviaria directa al Puerto de Lázaro Cárdenas, proximidad al aeropuerto, disponibilidad de energía limpia y gas natural, además de capital humano altamente capacitado gracias a las universidades y tecnológicos del estado.

“Desde los gobiernos municipales de Morena nos declaramos listos para acompañar este gran proyecto. Vamos a facilitar el desarrollo de infraestructura, a proteger el medio ambiente, y a garantizar que cada inversión se traduzca en empleos dignos, servicios públicos eficientes y calidad de vida para nuestra gente”, finalizó Alexis Velázquez.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR incauta cerca de una tonelada de estupefacientes en operativo realizado en Palenque, Chiapas
Se impacta patrulla con vehículo particular en Veracruz; hay más de 5 personas lesionadas
Despliegan 600 elementos de seguridad en Cuautla tras homicidio de colaborador del alcalde
Aprehenden en Morelia, Michoacán, a sujeto en posesión de estupefacientes
Más información de la categoria
FGR incauta cerca de una tonelada de estupefacientes en operativo realizado en Palenque, Chiapas
Servicio público implica sacrificios, incluso la vida: Jesús Mora, líder morenista en Michoacán
Caen tres personas por homicidio de Fernandito, en el Edomex; habría sido ultimado por deuda de mil pesos
Claudia Sheinbaum confirma reunión con presidente de Guatemala; será la próxima semana
Comentarios