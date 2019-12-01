Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 12:19:02

Michoacán inicia la transformación industrial con justicia y bienestar: Alexis Velázquez

Huandacareo, Michoacán, 7 de agosto de 2025.- El coordinador de alcaldes de Morena en Michoacán, Alexis Velázquez, celebró el anuncio del primer Polo de Desarrollo para el Bienestar del país, que arrancará en el municipio de Zinapécuaro con una inversión inicial de mil millones de pesos por parte de la empresa michoacana Citelis.

“El Bajío Michoacano inicia una etapa inédita de desarrollo con justicia. Este anuncio es más que una inversión: es una señal clara de que el gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo su palabra de llevar progreso a donde nunca había llegado”, afirmó.

Alexis Velázquez destacó que el Plan México presentado por la presidenta Sheinbaum tiene en Michoacán su primer punto de anclaje, al ser el primer estado en comenzar con la implementación de estos polos de desarrollo que combinan inversión pública y privada para generar empleos, impulsar cadenas productivas regionales y mejorar las condiciones de vida de la población.

“El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha puesto en marcha la visión de industrializar Michoacán con rostro humano, al conectar al estado con la logística internacional a través del Puerto de Lázaro Cárdenas, el ferrocarril y el aeropuerto de Morelia. Hoy somos ejemplo nacional de compromiso con el desarrollo justo y equilibrado que plantea el Plan México”, subrayó Velázquez.

El Parque Industrial Bajío, que forma parte del nuevo Polo de Desarrollo en Zinapécuaro, cuenta con 346 hectáreas, conexión ferroviaria directa al Puerto de Lázaro Cárdenas, proximidad al aeropuerto, disponibilidad de energía limpia y gas natural, además de capital humano altamente capacitado gracias a las universidades y tecnológicos del estado.

“Desde los gobiernos municipales de Morena nos declaramos listos para acompañar este gran proyecto. Vamos a facilitar el desarrollo de infraestructura, a proteger el medio ambiente, y a garantizar que cada inversión se traduzca en empleos dignos, servicios públicos eficientes y calidad de vida para nuestra gente”, finalizó Alexis Velázquez.