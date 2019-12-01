Michoacán impulsa su turismo con inversión de mil mdp en el Aeropuerto de Morelia: Bedolla

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2026.- Michoacán impulsa la atracción del turismo nacional e internacional y fortalece las herramientas que permiten su llegada al estado con servicios de calidad, prueba de ello es la inversión de mil millones de pesos para el aeropuerto de Morelia, así lo aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Señaló que esta inversión que se realizará a partir de noviembre por parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), es prueba de la confianza que existe en el sector privado para seguir apostando por Michoacán como destino turístico con alto potencial de crecimiento.

El mandatario puntualizó que la entidad recibe a miles de turistas y visitantes tanto nacionales como internacionales. Esto es posible gracias a su sólida conectividad aérea, que incluye vuelos directos hacia importantes ciudades de Estados Unidos como Fresno, San José, San Diego, Ontario, Los Ángeles, Sacramento, Oakland, Dallas, Chicago y Houston, así como conexiones clave con los principales destinos del país, entre los que destacan la Ciudad de México, Cancún, Tijuana y Monterrey.

Detalló que el aeropuerto internacional de la capital michoacana se modernizará para brindar una mejor experiencia a las y los pasajeros con una mayor amplitud y comodidad al esperar su vuelo, ya que la sala de última espera crecerá 128 por ciento.

Además, contará con mayor espacio para recoger el equipaje, ya que el área aumentará en un 83 por ciento y la terminal pasará de cuatro a seis puertas de abordaje, con ello se agilizan los procesos.

Ramírez Bedolla, detalló que también permitirá reducir los tiempos de espera en arribos internacionales y se modernizará la zona de migración y aduanas, obra que se espera concluya para el año 2028.