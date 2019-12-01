Michoacán impulsa la educación con la distribución de tenis en todas las secundarias

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- Con la meta de entregar más de 200 mil pares de tenis escolares a todas las secundarias del estado, dentro del programa Jalo a Estudiar, Jalo por la Paz, la Secretaría de Educación del Estado (SEE) puso en marcha las entregas a través de las unidades regionales de Apatzingán, Jiquilpan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Uruapan, Zamora, Zacapu, Zitácuaro, Huetamo y Morelia.

La titular de la dependencia, Patricia Flores Anguiano, detalló que se trabaja con una coordinación puntual para garantizar una cobertura total en todas las regiones de la entidad y continuar con la estrategia con la cual se rebasará la cifra acumulada de más de 800 mil pares otorgados en los últimos cuatro años para combatir la deserción escolar y apoyar así la economía familiar.

Esta estrategia integral refuerza las condiciones para la permanencia de las y los alumnos en las aulas, al disminuir las brechas de desigualdad social y económica en las comunidades escolares. La entrega de tenis se suma al impacto de las becas y los apoyos educativos estatales y federales, factores que en conjunto reducen los factores de riesgo vinculados al abandono de los estudios.

Con esta articulación de programas sociales, el Gobierno de Michoacán prioriza el derecho a la educación de la juventud michoacana y alivia la carga financiera de miles de familias. La suma de calzado, becas y material pedagógico fortalece el entorno escolar como un espacio seguro de desarrollo comunitario y consolidación de la cultura de paz.