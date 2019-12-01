Michoacán garantiza educación con inversión federal de 4 mil 410 mdp en becas: Bedolla

Morelia, Michoacán, 17 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que el estado tiene garantizada la educación, desde el nivel básico hasta el superior, con una inversión federal de 4 mil 410 millones de pesos en becas, con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Acompañado por el secretario de Educación federal, Mario Delgado, agradeció el respaldo de la mandataria federal por esta estrategia que marca un precedente histórico al convertir al estado en el primero del país en garantizar becas educativas para todos los niveles escolares.

En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla señaló que estos apoyos económicos están diseñados para eliminar las barreras que interrumpen los estudios. Detalló que las niñas, niños y jóvenes podrán destinar estos recursos a la adquisición de útiles, uniformes o gastos de transporte, asegurando así que cuenten con las herramientas necesarias para consolidar su trayectoria académica hasta el nivel superior.

Subrayó que, con esta acción, Michoacán se alinea a la visión de la República Educadora y Humanista impulsada por el Gobierno de México, priorizando la atención a las causas a través de la formación de las nuevas generaciones.

Delgado indicó que Michoacán es el único estado del país donde se realiza este esfuerzo que marca el interés de la mandataria federal, para que las niñas, niños y jóvenes no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.

Por su parte, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León Trujillo, informó que el Gobierno federal destina 4 mil 410 millones de pesos anuales para el pago de las becas Rita Cetina de educación básica, Benito Juárez de media superior y Jóvenes Escribiéndomela el Futuro para nivel superior.

Reportó que actualmente se entregan las tarjetas para estudiantes de secundaria de nuevo ingreso, donde se les depositarán mil 900 pesos bimestrales, y que el 3 de febrero inicia el reparto de los plásticos para el pago de la Beca Gertrudis Bocanegra, para estudiantes de bachillerato y Universidades.

Anunció que a finales del mes de febrero se depositará el pago de la beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, correspondiente a los bimestres de septiembre-octubre, noviembre-diciembre y enero-febrero; mientras que el siguiente mes inician también las asambleas informativas de la beca Rita Cetina para niñas y niños de primaria, quienes recibirán un apoyo único anual de 2 mil 500 pesos.