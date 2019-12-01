Michoacán fortalece lazos con Sacramento, California, para apoyar a la comunidad migrante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 16:53:16

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2026.- El titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante), Antonio Soto Sánchez, recibió a la delegación de la ciudad de Sacramento, California, encabezada por su alcalde, Kevin McCarty, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación en favor de la comunidad migrante.

Durante el encuentro se destacó la importancia de este acercamiento con una ciudad que, desde 1985, mantiene políticas de respeto, inclusión y protección a las personas migrantes, al conservar su estatus de ciudad santuario.

“California concentra cerca del 50 por ciento de las y los michoacanos que radican en Estados Unidos; y Sacramento, con casi medio millón de habitantes, alberga a más de 50 mil personas de origen mexicano, una parte significativa de ellas provenientes de Michoacán”, explicó el funcionario estatal.

Asimismo, resaltó que aproximadamente el 25 por ciento de los trámites consulares realizados en la región corresponden a michoacanas y michoacanos, lo que refleja la relevancia de esta comunidad en el desarrollo social, económico y cultural de ambos países.

“El diálogo, el intercambio de experiencias y trabajo conjunto son fundamentales para fortalecer la atención a nuestras familias migrantes y generar mejores oportunidades para ellas”, concluyó el secretario.

La reunión contó con la participación de representantes del Gobierno de Sacramento, así como de instituciones educativas, culturales, empresariales y del sector social, con quienes se acordó continuar impulsando acciones de colaboración binacional.