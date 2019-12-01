Michoacán fortalece atención médica con tecnología de punta y nuevos hospitales: Bedolla

Michoacán fortalece atención médica con tecnología de punta y nuevos hospitales: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 11:54:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 23 de diciembre de 2025.- Con la entrada en función del acelerador lineal y el PET Scan, así como el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Uruapan, el Hospital Comunitario IMSS Bienestar en Maruata, y el Hospital Comunitario de Arantepacua, se ha fortalecido la atención médica y hospitalaria para las y los michoacanos, detalló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que el Gobierno de Michoacán destinó 165 millones de pesos para poner en marcha, el pasado 3 de septiembre, el acelerador lineal y el PET Scan, equipos de alta tecnología que mejoraron la detección y tratamiento del cáncer. 

Ramírez Bedolla explicó que en Uruapan se cuenta con el hospital de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo cual, los servicios de salud se han visto fortalecidos con 12 especialidades en diferentes disciplinas. 

Además, resultado del trabajo coordinado con el Gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este año entraron en función los hospitales de Maruata, en el municipio de Aquila, así como la primera etapa del Hospital Comunitario de Arantepacua, en Nahuatzen.

Destacó que, con estas obras y la adquisición de equipamiento, los servicios de salud incrementaron la capacidad de atención, permitiendo servicios inmediatos y especializados para las y los michoacanos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a presunto integrante de organización criminal de Tepito
Detienen en Morelia, Michoacán a presunto responsable de violación en agravio de  una adolescente de 16 años
Capturan a presunto abusador sexual en Huaniqueo, Michoacán
Aprehenden a presuntos responsables del secuestro  de un adolescente de 13 años de edad, en Indaparapeo, Michoacán
Más información de la categoria
Autoridades abaten a dos presuntos criminales durante enfrentamiento en Santiago, Nuevo León
Marina desmantela red criminal con armas, estupefaciente y equipo táctico en operativos en Michoacán
Fiscalía de Oaxaca investiga asesinato del expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán
Cuatro lesionados deja volcadura en la México-Querétaro 
Comentarios