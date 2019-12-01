Michoacán fortalece atención médica con tecnología de punta y nuevos hospitales: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 11:54:28

Morelia, Michoacán, 23 de diciembre de 2025.- Con la entrada en función del acelerador lineal y el PET Scan, así como el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Uruapan, el Hospital Comunitario IMSS Bienestar en Maruata, y el Hospital Comunitario de Arantepacua, se ha fortalecido la atención médica y hospitalaria para las y los michoacanos, detalló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Explicó que el Gobierno de Michoacán destinó 165 millones de pesos para poner en marcha, el pasado 3 de septiembre, el acelerador lineal y el PET Scan, equipos de alta tecnología que mejoraron la detección y tratamiento del cáncer.

Ramírez Bedolla explicó que en Uruapan se cuenta con el hospital de alta especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con lo cual, los servicios de salud se han visto fortalecidos con 12 especialidades en diferentes disciplinas.

Además, resultado del trabajo coordinado con el Gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este año entraron en función los hospitales de Maruata, en el municipio de Aquila, así como la primera etapa del Hospital Comunitario de Arantepacua, en Nahuatzen.

Destacó que, con estas obras y la adquisición de equipamiento, los servicios de salud incrementaron la capacidad de atención, permitiendo servicios inmediatos y especializados para las y los michoacanos.