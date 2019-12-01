Michoacán, estado invitado en el Festival Tradiciones Vida y Muerte en Xcaret

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 16:47:29
Ciudad de México, México, 7 de agosto de 2025.- La presencia de Michoacán llegará nuevamente este año al Parque Xcaret para el Festival “Tradiciones Vida y Muerte”, que se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre, días en los que se promocionará la tradicional Noche de Ánimas ante más de 50 mil personas que se esperan para esta edición. 

En rueda de prensa desde la Ciudad de México, Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), informó que “el alma de México” llega nuevamente por invitación a este espacio, donde el turista y el visitante disfrutará de las tradiciones, cultura, historia, cocina tradicional y cosmogonía del pueblo purépecha. Se mostrarán cocineras tradicionales, artesanas y artesanos, artistas michoacanos en conciertos, talleres y exposiciones, además de la representación de los altares de muertos que cautivarán a los asistentes.

“Me toca por segunda vez como secretario, que Michoacán esté invitado y se conozca la riqueza artesanal, cultural y de historia. En la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla impulsamos las raíces y esencia de ‘el alma de México’, y eso verán quienes acudan a Xcaret. Además hemos reforzado la conexión aérea, hay un vuelo directo entre Cancún y Morelia para que el turismo internacional descubra la oferta gastronómica y calidez de la gente”, señaló. 

La secretaria de Cultura del Estado, Tamara Sosa Alanís, destacó el valor de compartir el patrimonio del estado con el público. “Michoacán es un mosaico cultural extraordinario. En cada región palpita una identidad propia: la música del arpa grande, la poesía cantada de las pirekuas y las danzas que cuentan historias ancestrales". Subrayó que se reflejará su diversidad a través de la K’uínchekua, la Orquesta Mintsita de Cherán, el Ensamble Danaus de Morelia, las danzas de los Kúrpites, los viejitos, del pescado blanco, las balonas, así como altares, fotografías y muralismo que retratarán la memoria viva del pueblo.

Monroy García, agregó que en Michoacán la cultura purépecha ha enseñado que no se entierra, se siembra a los difuntos. “Hace un año comenzamos con la Semana de Ánimas y este año continuaremos con ella”, señaló. 

Mientras que Leticia Aguerrebere, directora corporativa de Arte y Cultura de Grupo Xcaret, informó que este festival es “un acto de memoria y comunidad que honra a nuestros ancestros. El Día de Muertos en Xcaret no es un espectáculo, es una experiencia cultural profunda, enraizada en la memoria colectiva de nuestro país, que cada año se renueva con la presencia viva de sus portadores y portadoras”.

Durante cuatro días, turistas y visitantes podrán vivir una experiencia única a través de una programación que incluye espectáculos escénicos, conciertos en vivo para todas las edades, intervenciones visuales, rituales y talleres culturales, así como recorridos temáticos y cocina tradicional preparada por cocineras purépechas y mayas. Todos los pormenores y costos se pueden consultar en la página oficial de Xcaret: https://www.xcaret.com/es/

