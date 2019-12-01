Michoacán está listo para ser gobernado por una mujer: Gaby Molina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Julio de 2026 a las 14:58:34

Lázaro Cárdenas, Michoacán a 12 de julio de 2026.- Gaby Molina aseguró que, en su recorrido por Michoacán para compartir el mensaje de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, ha encontrado cariño, participación y cierre de filas en torno al movimiento.

La aspirante señaló que la gente reconoce una trayectoria construida con trabajo, honestidad y cercanía, pero también comparte lo que todavía falta por atender en cada región. “La gente nos dice: aquí hace falta esto, aquí podemos mejorar aquello. Eso es lo valioso de caminar Michoacán: estar cerca, mirar de frente y construir soluciones con el pueblo”, expresó.

Gaby Molina destacó que ha recorrido la Meseta Purépecha, el Oriente michoacano, Zitácuaro, Apatzingán, Tierra Caliente, Uruapan y, este domingo, la región Costa, donde ha visitado mercados, plazas públicas, asambleas y espacios de encuentro con familias, comerciantes, mujeres, jóvenes y sectores productivos.

En ese caminar, dijo, ha encontrado el ánimo que genera la presidenta Claudia Sheinbaum y la convicción de muchas personas de seguir fortaleciendo el Segundo Piso de la Transformación en Michoacán.

Recordó que en Apatzingán pudo ver la fuerza que también genera la educación en la vida diaria de las familias. “Vi el movimiento de las graduaciones: vestidos, flores, coronas, comercio y familias celebrando que niñas, niños y jóvenes concluyen un ciclo escolar. Esa alegría educativa también es transformación”, señaló.

Desde Lázaro Cárdenas, municipio que ha elegido mujeres para gobernar, Gaby Molina afirmó que cada vez más mujeres participan activamente en el movimiento y que Michoacán vive un momento histórico.

“Es tiempo de mujeres. Michoacán está listo para ser gobernado por una mujer con experiencia, resultados y cercanía con la gente. La transformación debe seguir avanzando con unidad, honestidad y trabajo desde el territorio”, concluyó.