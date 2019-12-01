Michoacán, epicentro de la cultura y el turismo con festivales de talla internacional: Bedolla

Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2026.- Con una destacada oferta de festivales de proyección nacional e internacional enfocados en el cine, la música, la gastronomía y las artesanías, así como la ancestral Semana de Noche de Muertos, Michoacán impulsa la difusión de la cultura, el arte y la atracción de visitantes, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que esta variada cartelera posiciona a la entidad como un punto de encuentro para el turismo que busca experiencias culturales auténticas y de alta calidad en recintos emblemáticos.

El mandatario informó que la actividad festiva inicia este viernes con el Festival Internacional de Gastronomía y Vino "Morelia en Boca", que se desarrollará del 9 al 11 de octubre en el histórico Centro Cultural Clavijero, promoviendo la riqueza y diversidad de los platillos típicos regionales.

Posteriormente, del 16 al 25 de octubre, la capital michoacana albergará la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), evento de relevancia global que reunirá a reconocidos directores, actores, actrices y creadores de la industria cinematográfica.

Mientras que del 23 de octubre al 2 de noviembre, el estado desarrollará más de 700 actividades como parte de la Semana de Noche de Muertos, siendo una de las tradiciones de mayor arraigo para la entidad.

Ramírez Bedolla refirió que la preservación y proyección de las tradiciones se mantendrá como un eje central con la celebración del Tianguis Artesanal de Noche de Ánimas en Pátzcuaro, del 31 de octubre al 8 de noviembre, donde cientos de maestras y maestros artesanos de toda la entidad exhibirán y comercializarán piezas representativas de las diversas ramas artesanales.

A la par, la riqueza cultural del estado se refleja en eventos ya en marcha y próximos a iniciar, como la tradicional Feria de la Esfera en Tlalpujahua, del 7 de octubre al 18 de diciembre, y la emblemática Feria de la Catrina en Capula, que se llevará a cabo del 18 de octubre al 3 de noviembre.

Hacia el cierre del año, las expresiones musicales y gastronómicas continuarán dinamizando la economía turística del estado. Del 13 al 22 de noviembre, el Festival de Música de Morelia ofrecerá conciertos de nivel internacional en múltiples sedes de la ciudad.

Asimismo, el Festival del Café, Chocolate y Vino deleitará a los asistentes en Pátzcuaro los días 14 y 15 de noviembre, mientras que el histórico Festival Internacional de Órgano de Morelia culminará la temporada de celebraciones del 22 de noviembre al 3 de diciembre, reafirmando una amplia variedad cultural de Michoacán ante el turismo nacional e internacional.