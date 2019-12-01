Michoacán enviará más de 120 mil toneladas de aguacate para el Super Bowl: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 16:23:23

Morelia, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- Michoacán enviará más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos para el Super Bowl, con lo que se posiciona al estado como el líder de la agroexportación nacional, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Ramírez Bedolla resaltó que el 90 por ciento del aguacate exportado cuenta con la certificación Proforest Avocado, al provenir de huertas libres de deforestación, lo cual ha sido posible gracias a la implementación del sistema de vigilancia satelital Guardián Forestal, creado por la presente administración estatal.

Destacó que para este evento deportivo que se desarrollará el próximo domingo 8 de febrero, 68 municipios de Michoacán donde se cultiva el aguacate, comenzarán con el envío del fruto a diversas ciudades del vecino país.

El mandatario explicó que en la entidad se cuenta con una superficie de más de 182 mil hectáreas de huertas que se distribuyen en municipios como Uruapan, Tancítaro, Ario, Nuevo Parangaricutiro, Tacámbaro y Peribán, entre otros más.

“Esto permite que la producción de aguacate supere un millón 300 mil toneladas anuales”, refirió el gobernador, al destacar que la industria aguacatera es una de las principales fuentes de empleo, siendo el sustento para miles de familias.

Resaltó que, además de aguacate, el estado también ocupa el primer lugar en producción de otros productos como limón, guayaba, fresa y zarzamora.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reportó que, a dos años de la puesta en marcha de este instrumento, se han registrado 58 mil huertas de aguacate y verificado más de 240 mil cortes del fruto, con el uso de la tecnología y la inteligencia artificial con que se vigilan las 6 millones de hectáreas de territorio con que cuenta el estado.