Michoacán entra a la lista oficial de estados autorizados para observar ballenas: Bedolla

Morelia, Michoacán, 3 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que el pasado 30 de octubre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista de estados autorizados para la observación de ballenas, en la cual se incluye oficialmente a Michoacán.

Detalló que esta temporada autorizada abarcará del 15 de diciembre de 2026 al 20 de marzo de 2027, permitiendo realizar la actividad en los polígonos correspondientes al municipio de Lázaro Cárdenas, comprendiendo un área desde Playa Jardín hasta Barra de Nexpa que abarca 233 millas náuticas cuadradas con un perímetro lineal de 96 millas.

Ramírez Bedolla explicó que este logro se fundamenta en los antecedentes y estudios técnicos apoyados por el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante la Convocatoria de Apoyo a Proyectos de Investigación Científica de Impacto Regional 2022 y el proyecto "Comunidades para la Conservación de Mamíferos Marinos en el Pacífico Mexicano".

Los resultados del monitoreo científico reflejan que de enero a marzo de 2026 se registraron 31 avistamientos y 71 ejemplares observados en la costa michoacana, y en la temporada 2024 se tuvieron 62 avistamientos de ballenas jorobadas con 123 ejemplares observados.

Mientras que el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez, detalló que para garantizar un avistamiento responsable, la actividad requerirá estrictamente que los prestadores de servicios y sus embarcaciones cuenten con las autorizaciones correspondientes y cumplan con la norma NOM-131-SEMARNAT-2010, la cual regula los lineamientos sobre distancia y forma de acercamiento, protección de las especies, información, vigilancia, número de embarcaciones y tiempo de observación.

Señaló que se brindó un taller de capacitación teórico-práctico impartido por especialistas de GroBios A.C. y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a capitanes, prestadores de servicios náuticos y empresas turísticas, previo a la entrega de 10 banderines oficiales por parte de Semarnat.