Michoacán, el 2º estado con mayor crecimiento económico de acuerdo al Inegi

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 15:55:33

Morelia, Michoacán, a 12 de noviembre de 2025.- Michoacán se posicionó como el segundo estado con el mayor crecimiento en su actividad económica durante el segundo trimestre de 2025, registrando un 3.8% de aumento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estado no solo mostró un fuerte crecimiento, sino que también se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional en términos de contribución al crecimiento total. Este desempeño positivo se atribuye a dos factores principales como la inversión en infraestructura, con obras de alto impacto social impulsadas por el Gobierno de Michoacán.

Además, de la demanda Agrícola, donde la entidad cuenta con gran fortaleza al colocarse como líder nacional en producción agrícola.

El secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández informó que las actividades primarias como la agricultura, la ganadería y la pesca, fueron el principal motor, al registrar un 12.5 por ciento de incremento.

Mientras que las actividades secundarias en las que se encuentra la industria manufacturera, la construcción y la generación eléctrica, en dicho periodo, mostraron un incremento del 5.0 por ciento.

Por su parte, el sector terciario creció 1.7 por ciento, lo cual refleja una estabilidad en comercio, servicios y turismo.