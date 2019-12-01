Michoacán duplicará acopio de leche con nueva planta de secado en Jiquilpan: Bedolla

Jiquilpan, Michoacán, 7 de febrero de 2026.-Con la planta de secado de leche que se construirá en el municipio de Jiquilpan, se duplicará la capacidad de acopio y compra de la Planta de Leche para el Bienestar Gral. Lázaro Cárdenas del Río, como parte del Plan México y del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, para fortalecer la soberanía alimentaria del país, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En un recorrido con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Julio Berdegué Sacristán, por el sitio donde se edificará la planta, el mandatario explicó que actualmente se reciben 65 millones de litros de leche al año, de los cuales, más de 23 millones provienen de ganaderos del estado, cerca de 40 millones de Jalisco y más de 2 millones de Zacatecas.

“Hemos anhelado esta planta durante mucho tiempo porque significa algo muy simple: más acopio de leche”, reconoció Ramírez Bedolla, para proyectar que con esta nueva infraestructura se recibiría el doble, es decir, 130 millones de litros, por lo menos, pagando a los ganaderos un precio de garantía justo, de un peso por litro más, y generando una mayor demanda al reactivar la producción de Michoacán y de otros estados colindantes.

Al sostener junto con el funcionario federal, un dialogo con productores ganaderos de la región, el gobernador insistió en la necesidad de arrancar lo antes posible con su construcción, la cual contará con una inversión aproximada de 700 millones de pesos, ya que el beneficio será para todo México. “Vamos a poder surtir leche en polvo a otras plantas de Liconsa para que ayude al consumo de todo el país”, agregó.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, informó que en marzo de este año termina la licitación de la nueva planta de secado de leche para el bienestar, para que pueda ser inaugurada en los primeros meses de 2027.

Expuso que la construcción de la planta forma parte del Plan México, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria de la nación, es decir, producir en el país para evitar las importaciones.

Acompañaron al gobernador los secretarios de Gobierno y de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor y Cuauhtémoc Ramírez Romero, respectivamente; el gerente estatal de Leche para el Bienestar, Raúl Zepeda Marín; el director de Operaciones de Leche para el Bienestar, Víctor Hugo Pérez Rojas; el alcalde de Jiquilpan, Gerardo Olloqui Estrada; entre otras autoridades federales, estatales y municipales; así como productores ganaderos de la región.