Michoacán, cuarto lugar nacional en supervisión penitenciaria: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- Michoacán se posicionó en el cuarto lugar nacional en materia de supervisión penitenciaria, de acuerdo con los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

El encargado de la política interna del estado destacó que los resultados reflejan los avances alcanzados por la Coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán, que encabeza Elías Sánchez García, particularmente en la atención a las personas privadas de la libertad, las condiciones de estancia, la gobernabilidad de los centros y los mecanismos orientados a la reinserción social.

De acuerdo con el informe, entre los aspectos que recibieron una evaluación favorable se encuentran la supervisión de los centros penitenciarios por parte de sus titulares, la distribución de la población interna, la separación entre hombres y mujeres, así como los servicios destinados a preservar la salud.

En materia de estancia digna, el diagnóstico identifica una atención apropiada en las condiciones materiales y de higiene de cocinas, comedores, instalaciones médicas, talleres y espacios deportivos, además de los servicios de alimentación para la población penitenciaria.

Uno de los rubros relevantes corresponde a las condiciones de gobernabilidad, donde se reportan resultados favorables en la inexistencia de cobros indebidos, extorsiones o sobornos, así como en la ausencia de funciones de autoridad ejercidas por personas privadas de la libertad, prácticas relacionadas con el autogobierno y cogobierno al interior de los centros.

Zepeda Villaseñor subrayó que estos indicadores son relevantes para mantener el orden institucional, fortalecer la seguridad y garantizar que la administración de los centros penitenciarios permanezca bajo la responsabilidad de las autoridades correspondientes.

Asimismo, el diagnóstico reconoce aspectos positivos en materia de reinserción social, particularmente en la integración y funcionamiento de los comités técnicos, la vinculación de las personas privadas de la libertad con la sociedad, las actividades laborales y de capacitación, así como la organización y seguimiento de los planes individuales de actividades.

Finalmente, el secretario de Gobierno señaló que la administración estatal mantiene como prioridad consolidar un sistema penitenciario que garantice condiciones dignas, respeto a los derechos humanos y oportunidades efectivas de reinserción social.