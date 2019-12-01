Michoacán construye ciudades seguras para las mujeres: Gladyz Butanda

Los Reyes, Michoacán, a 10 de marzo de 2026.- El Gobierno de Michoacán impulsó una inversión histórica de más de siete mil millones de pesos en movilidad, a través de la cual se han diseñado diferentes proyectos con perspectiva de género con un objetivo claro: construir ciudades seguras para las mujeres, enfatizó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.



Esto, al participar como conferencista en el foro “La mujer y sus retos” que organizó el Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.



Ahí, Gladyz Butanda se dirigió a directivos, docentes y estudiantes para exponer la confianza y respaldo que la administración a cargo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha depositado en las mujeres para orquestar el proceso de transformación que vive el estado.



“La paridad ha dejado de ser una estadística para convertirse en una realidad operativa: los proyectos más ambiciosos y las políticas públicas de mayor impacto en la actual administración están bajo el mando y la visión estratégica de mujeres”, enfatizó en presencia de Emmanuel Uribe Ordóñez, oficial del Registro Civil de Los Reyes; Gabriela Morales Mujica, secretaria general del Sindicato Único del Tecnológico Superior de Los Reyes, así como, Seferino Magallán Camarena, director de la institución.



Bajo esa ruta, la funcionaria estatal remarcó que el Gobierno de Michoacán ha impulsado obras como senderos seguros, bajopuentes y medios de transporte como los teleféricos de Morelia y Uruapan, y recientemente el Morebús, donde impera un común denominador: tránsito y viajes seguros para las mujeres.



Gladyz Butanda aterrizó su postura al sostener que como secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad seguirá coordinando acciones con perspectiva de género, a fin de construir entornos sociales seguros y dignos para las mujeres michoacanas.