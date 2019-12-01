Michoacán construye ciudades seguras para las mujeres: Gladyz Butanda

Michoacán construye ciudades seguras para las mujeres: Gladyz Butanda
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 19:23:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Reyes, Michoacán, a 10 de marzo de 2026.- El Gobierno de Michoacán impulsó una inversión histórica de más de siete mil millones de pesos en movilidad, a través de la cual se han diseñado diferentes proyectos con perspectiva de género con un objetivo claro: construir ciudades seguras para las mujeres, enfatizó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.
 
Esto, al participar como conferencista en el foro “La mujer y sus retos” que organizó el Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
 
Ahí, Gladyz Butanda se dirigió a directivos, docentes y estudiantes para exponer la confianza y respaldo que la administración a cargo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha depositado en las mujeres para orquestar el proceso de transformación que vive el estado.
 
“La paridad ha dejado de ser una estadística para convertirse en una realidad operativa: los proyectos más ambiciosos y las políticas públicas de mayor impacto en la actual administración están bajo el mando y la visión estratégica de mujeres”, enfatizó en presencia de Emmanuel Uribe Ordóñez, oficial del Registro Civil de Los Reyes; Gabriela Morales Mujica, secretaria general del Sindicato Único del Tecnológico Superior de Los Reyes, así como, Seferino Magallán Camarena, director de la institución. 
 
Bajo esa ruta, la funcionaria estatal remarcó que el Gobierno de Michoacán ha impulsado obras como senderos seguros, bajopuentes y medios de transporte como los teleféricos de Morelia y Uruapan, y recientemente el Morebús, donde impera un común denominador: tránsito y viajes seguros para las mujeres.
 
Gladyz Butanda aterrizó su postura al sostener que como secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad seguirá coordinando acciones con perspectiva de género, a fin de construir entornos sociales seguros y dignos para las mujeres michoacanas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan cadáver de un hombre en la autopista Occidente, a la altura de Cuitzeo, Michoacán 
Quitan la vida a un individuo en la colonia Lomas de Palmira de Apatzingán, Michoacán 
Hombre resulta herido tras ataque armado en Uruapan, Michoacán
Vinculan a proceso a hombre detenido con 13 paquetes de estupefaciente en Buenavista, Michoacán
Más información de la categoria
¿Comandos de EEUU en México? Analistas advierten posible incursión secreta de Trump contra carteles
Promoverá Memo Valencia acción de inconstitucionalidad para frenar venta de bienes estatales
Rescatan a un hombre que se encontraba privado de la libertad en Chimalhuacán, Estado de México; hay 7 detenidos
Se reúne la alcaldesa de Uruapan con Harfuch para dar seguimiento a los temas de seguridad del municipio
Comentarios