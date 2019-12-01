Michoacan consolida estrategia de seguridad con lógica territorial: Juan Carlos Oseguera

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 16:17:15

Morelia, Michoacán, a 09 de septiembre del 2025.- Michoacán va en el camino de consolidar la estrategia de seguridad pública desde la lógica territorial, señaló Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de Seguridad Pública en el estado (SSP).

El funcionario estatal destacó en entrevista que la instalación de cuarteles como el recién inaugurado de la Guardia Nacional en Tarímbaro, se suma al inaugurado hace 15 días en Cenovio Moreno también de la GN, y el de la Guardia Civil en Las Cañas, Arteaga.

Adelantó que la Guardia Civil está por inaugurar un nuevo cuartel en La Piedad, con lo que se fortalece la presencia en el estado.

En cuanto a la disminución del homicidio doloso en Michoacán y la salida del estado del top 10, Juan Carlos Oseguera destacó que es un logro de la coordinación con la federación, lo que ha terminado continuar con la tendencia a la baja.

Añadió que también es resultado de otros operativos como el combate a la extorsión, el operativo carrusel, así como el blindaje que se despliega en diversos municipios.