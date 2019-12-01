Michoacán, con el promedio más bajo en homicidios dolosos en los últimos 12 años: Bedolla

Morelia, Michoacán, 6 de marzo de 2026.- En lo que va del 2026, Michoacán registra una tendencia histórica a la baja con un promedio diario de 2.47 víctimas de homicidio doloso, siendo la menor cifra en los últimos 12 años, así lo detalló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante la conferencia de prensa de este viernes en la que estuvo presente el secretario de Seguridad Pública, Jose Antonio Cruz Medina y subsecretarios de la institución, el mandatario explicó que la disminución en el homicidio doloso es resultado de la estrategia de combate al delito implementada desde el inicio de la presente administración estatal.

Manifestó que existen cuatro elementos que han permitido el combate al delito, siendo la coordinación con la Federación; el trabajo del equipo del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y la operación del C5; las acciones de la Fiscalía General del Estado y del Nuevo Poder Judicial, así como el incremento de la confianza ciudadana, con lo cual se fortalece la denuncia.

Sin embargo, refirió que desde el arranque de la presente administración, como parte de las labores efectuadas por las instancias de seguridad, la tendencia se ha reducido de forma gradual.

En tanto, José Antonio Cruz Medina informó que en el año 2015 se tiene registro de 2.64 víctimas al día, pero en el Gobierno estatal pasado, la tendencia fue a la alza, hasta llegar al año 2021, cuando se contaba con un promedio de 7.56 diarios.

Detalló que el trabajo operativo muestra una tenencia a la baja, ya que en el 2022 el promedio diario era de 6.76; mientras que en el 2023 fue de 4.86; en 2024 de 4.13 y el año pasado de 3.48 al día.