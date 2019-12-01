Michoacán con 99.99% de cobertura eléctrica, revela federación

Michoacán con 99.99% de cobertura eléctrica, revela federación
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 12:39:12
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Morelia, Michoacán, a 05 de noviembre del 2026.- Michoacán ha alcanzado el 99.99 de cobertura de electrificación como parte de las diversas acciones contempladas en el Plan Michoacán por La Paz y la Justicia a un año de su puesta en marcha.

Según información proporcionada por el gobierno federal, como parte del Plan Michoacán se han concluido mil 256 obras de electrificación por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en territorio estatal, lo que permitió llegar a dicho porcentaje de cobertura.

Dichas obras representaron una inversión cercana a los 508 millones de pesos, en beneficio de 23 mil 299 habitantes y seis mil 313 viviendas del estado.

En materia de conectividad a internet, la CFE reportó un avance del 42.1 por ciento en puntos de internet, entre los que se encuentran 453 tele escuelas y 214 clínicas del IMSS Bienestar.

Además, han sido entregadas cien mil 861 tarjetas SIM o chips de internet, entre las acciones de electrificación e internet, en el eje de Desarrollo Económico con Bienestar.

Fue el pasado 9 de noviembre del 2025 cuando el gobierno federal presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que contempla más de 100 acciones en 12 ejes, con un presupuesto total cercano a los 61 mil millones de pesos.

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