Michoacán, claro ejemplo del gran trabajo de la Presidenta Sheinbaum: Morón

Morelia, Michoacán, a 14 de septiembre de 2025.- "Michoacán es un ejemplo contundente del gran trabajo que ha realizado la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo para consolidar la transformación", afirmó el senador de Morena por la entidad, Raúl Morón Orozco.

La Presidenta se reunió con miles de michoacanas y michoacanos para dar rendición de cuentas de su primer año al frente del país, mandato en el que se ha destacado su gran liderazgo, firmeza, inteligencia y defensa de la soberanía nacional.

Raúl Morón, celebró que para Michoacán se destinan 35 mil 523 millones de pesos de inversión en programas sociales en beneficio de más de un millón 294 mil personas, para que alcancen una vida con mayor bienestar y dignidad, principios básicos que establece el régimen del Humanismo Mexicano.

Añadió que en Michoacán se construirán 73 mil viviendas y alrededor de 130 mil personas verán congelados sus créditos de vivienda del INFONAVIT y el FOVISSSTE; también se invertirá en la rehabilitación de la red de carreteras federales y en la construcción de un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Finalmente, el senador reconoció que el Plan de Justicia al Pueblo Purépecha es una muestra del cariño que tiene por el mismo y calificó como promesa cumplida el acceso a todos los derechos que plantea dicha estrategia y que avanza de manera contundente en todas sus comunidades.