Michoacán cierra filas con Sheinbaum por la integridad democrática del país: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 10:45:01

Morelia, Michoacán, 6 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla expresó su respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en un momento que catalogó como crucial para la consolidación institucional del país ante la situación que actualmente prevalece en el Instituto Nacional Electoral (INE).

El mandatario estatal manifestó que la vida democrática exige conducirse en estricto apego al Estado de derecho y garantizando la total transparencia en cada uno de los actos y decisiones. Asimismo, enfatizó que la democracia institucional debe responder sin sesgos, pues la legitimidad de las instituciones descansa en su capacidad de ser impecables frente al pueblo.

En relación con las investigaciones en curso, Ramírez Bedolla señaló que la red de proveedores de materia electoral no es reciente, sino que cuenta con antecedentes que exigen revisar su origen, alianzas empresariales y decisiones institucionales. En dicha red destacan los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas —vinculados a la Secretaría de Gobernación en los años ochenta y al CISEN— y sus nexos con Juan Carlos Padilla Aguilar.

El gobernador refrendó el compromiso inquebrantable de Michoacán con los principios rectores de la Cuarta Transformación, entendiendo que el ejercicio del poder público solo tiene sentido cuando busca el beneficio colectivo y la justicia social.

Defendió de forma rotunda el derecho inalienable de las y los mexicanos a contar con información fidedigna, oportuna y libre de manipulación.

De igual manera, subrayó que una investigación sólida y rigurosa por parte de las autoridades competentes es fundamental para brindar verdadera certidumbre a la ciudadanía, combatir la impunidad y fortalecer la confianza pública en el sistema de justicia.

Por ello, enfatizó que cada uno de los señalamientos que se formulen hacia el INE debe sustentarse en evidencias claras, objetivas e incontrovertibles, alejadas de especulaciones o intenciones políticas y reiteró el compromiso de su administración de caminar hombro a hombro con la presidenta para velar por la integridad democrática de México.