Michoacán cierra filas con Raúl Morón para consolidar el segundo piso de la 4T

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 16:13:47

Morelia, Michoacán, a 17 de julio de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán reiteró su respaldo al profesor Raúl Morón Orozco, al asegurar que su mayor fortaleza es la capacidad de construir unidad, generar acuerdos y caminar junto al pueblo.

Barragán afirmó que Morón ha demostrado con hechos que sabe sumar voluntades, privilegiando el diálogo, el trabajo territorial y el respeto a todas las expresiones del movimiento.

El legislador sostuvo que Michoacán enfrenta grandes desafíos que requieren gestión, coordinación y un proyecto común entre los tres órdenes de gobierno para dar respuesta a las necesidades de las familias.

“Michoacán necesita más gestión y más resultados. Cuando existe coordinación entre la Presidencia de la República, el Gobierno del Estado y los municipios, las soluciones llegan más rápido y benefician directamente a la gente”, mencionó.

Finalmente, Juan Carlos Barragán aseguró que, con Raúl Morón al frente de la defensa de la Transformación en Michoacán y un proyecto cercano al pueblo en Morelia, será posible recuperar oportunidades, fortalecer los servicios públicos y devolver la esperanza a miles de familias.